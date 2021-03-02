43歲「大陸第一小生」黃曉明和32歲Angelababy（Baby）結婚6年，育有一子小海綿，夫妻倆本來十分幸福，時常放閃，近年卻減少同框，就連日前同場參加典禮也沒坐在一起，遭質疑默認離婚。香港資深媒體人「香港朱皮」則說：「（依照）幾十年娛樂記者的經驗，婚已經離了，兒子也歸父親了，財產早分配了」，並指兩人應該是為了兒子才不肯承認。

黃曉明2015年和Baby舉行世紀婚禮，不僅砸大錢到國外拍婚紗，還邀來近乎演藝圈中一半的藝人，可見夫妻兩人好人緣和財力，沒想到近年頻傳初兩人已經低調離婚，去年黃曉明過生日、得獎，身邊都沒有Baby陪，今年農曆新年夫妻倆也沒一起過，關係陷入冰點。

香港朱皮篤定認為黃曉明、Baby應該快要官宣離婚。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

上月底Baby過生日，黃曉明準時發生日祝福：「生日快樂」，但未稱呼對方是否還是他的太太，兩人出席活動也不像唐嫣和羅晉夫妻下台後牽手離開，反而各走各的，引來網友更加篤定婚姻亮紅燈。「香港朱皮」先前亂爆Baby和古天樂緋聞，引來Baby工作室喊告，見黃曉明、Baby依舊如此不尋常，他又發文稱依他多年媒體人經驗，應該已經離婚。

香港朱皮說：「這次楊穎春節帶小海綿直到元宵，是把每周可以見兒子一次的權力累積，看樣子起碼積累了四個月探視假期」，「父母離婚有萬般無奈，為了兒女還是低調為妙，楊冪離婚選在冬至放假一刻宣布，就是怕小糯米被人追問受傷害，陳冠希14歲才知道父母已離婚7年，之後自暴自棄不原諒父親，前幾年才送了一對自己設計的球鞋給父親終於和解」，更預言黃曉明和Baby早晚會官宣離婚，網友回應：「貌合神離啦，明眼人都看得出來」、「蹭熱度你也是第一」、「小心baby發律師函給你哦」、「你還沒被告怕？」。

(中時新聞網)