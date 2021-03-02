1.南亞科(2408)：配息約1.29元，盤初股價強彈逾4%，躍過5日線、重登百元關。

2.華邦電(2344)：受美光周一漲3.53%帶動，盤初股價彈升近3%。

3.台積電(2330)：周一ADDR收漲2.53%，帶動今早股價最高彈升約2.3%，達622元。

4.中鋼構(2013)：擬配息2.8元，為建廠來新高，殖利率達8%，激勵今早股價跳空漲停。

5.為升(2231)：打入美電動校車供應鏈，今早股價疾拉漲停，躍過5日線、季線。

6.榮成(1909)：1月績優、擴廠增產搶單，上周五投信逆勢買超2756張力挺，今早股價最高衝上26.6元、漲逾8%。

7.尖點(8021)：擬配息1.58元，殖利率超過5%受到投資人青睞，股價隨大盤走強，漲幅逾7.5%。

8.台達電(2308)：去年業績好看，EPS 9.81元，多方揚眉吐氣，勁揚半根漲停板。

9.精成科(6191)：去年財報表現亮眼+電腦前景不看淡，前一交易日外資買超8571張，早盤強彈至30.4元。

10.凱美(2375)：1月自結獲利月增1.3倍，股價走強有理，今早大漲4%回到5日線。

11.同致(3552)：電動車題材熱炒，低檔具支撐，開盤後走高大漲逾5%，返回350元。

12.上銀(2049)：訂單能見度看到Q2，早盤漲逾3%，收復短均、觸及月線。

13.大田(8924)：國內高爾夫球產業熱，訂單排至Q3，早盤漲逾1.5%。

14.大同(2371)：電動車領域有斬獲，有望打進豐田供應鏈，早盤放量漲逾3%。

15.宏泰(1612)：受惠銅價勁揚，雙產品價漲，今年獲利可期，早盤漲近3%。

16.鈞興-KY(4571)：不畏列警示股，早盤仍獲多頭挺，拉出第3根漲停再攻高。

17.環球晶(6488)：獲投信連8買，早盤一度強彈5%，重登五日線。

18.璟德(3152)：針對「代理商部分產品」漲價約3~4成，早盤聞訊亮燈漲停，逼近史上新高538元。

19.浩鼎(4174)：內線案無罪定讞續發酵，連拉兩根漲停慶賀，衝上1年半高。

20.湯石照明(4972)：去年每股賺2.08元，早盤放量攻頂，登1年高價。

21.應廣(6716)：擬大方派利5元，殖利率約3.4%，今年營運續樂觀，早盤上漲7%。

22.聯發科(2454)：目標價里昂喊上1450元，股價強漲逾4%，重返月線。

23.華航(2610)：漲價效應發威，業績看俏，成交持續爆量，晨盤高漲近3%，一度續寫波段高點。

24.普誠(6129)：營運轉機成長，業績起飛有望，早盤再觸漲停價。

25.日月光投控(3711)：攜手西門子打造先進封裝驗證解決方案，股價走揚逾3.5%。

26.敦泰(3545)：漲聲又響，驅動IC廠嗨翻，晨盤續漲逾6.5%，跳回100元關、5日線上。

27.鈺創(5351)：沾光DRAM現貨價飆漲，早盤跳空鎖25.3元漲停。

28.矽創(8016)：驅動IC市場價格Q1可望再度上漲，營運受惠，股價高鎖漲停，212.5元登波段新高價。(編輯整理：李慧蘭)

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