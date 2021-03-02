據受到今年 1 月因為全球各地重啟防疫封鎖措施，勞動部勞動基金運用局指出，截至 1 月底，整體勞動基金評價後收益數為0.58％、 259.2 億元。

基金局指出，1月份各國疫情依然嚴峻，使得經濟活動和就業復甦步伐仍難推進，但美國新任總統就任後旋即釋放推動多項積極政策，加上各國續行寬鬆的貨幣政策和強力的財政政策支持交錯下，全球金融市場呈現上下震盪走勢。

據統計，整體勞動基金截至 110 年 1 月底止規模達 4 兆 6112 億元，其中新制勞退基金規模為 2 兆 7538 億元，舊制勞退基金規模為 9038 億元，勞保基金規模為 7,913 億元；截至 1 月底，整體勞動基金評價後收益數為 259.2 億元、收益率 0.58％；其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為 0.45％、0.85％、0.87％。

基金局指出，展望未來，美國國會預算處於 2 月 1 日表示，由於美國經濟衰退未如預期嚴重，復甦的第一階段來得較快且比預期強勁，因此將美國今年經濟成長率由去年 7 月預估的 4％上調至 4.6％。而我國財政部在2 月 8 日公布今年 1 月出口值為 342.7 億美元，較上月增加 3.9％，創歷年單月新高，因為上年適逢農曆春節連假，比較基期偏低，致年增率為36.8％，雖然近期疫情再度升高，美國政權移轉牽動對中國大陸經貿關係，皆帶來不確定性，惟隨著疫苗問世及接種普及率漸次提高，國際機構對今年全球經濟成長均抱持正向看法。

基金局提及，受到新興科技應用商機發酵，疫情加速企業與個人朝向數位化發展，原物料價格逐漸回升有利傳產貨類，加上國內半導體進階產能及製程優勢，第 1 季我國出口可望延續去年下半年以來復甦態勢穩步向上；整體而言，疫苗在全球各地陸續施打，加上各主要國家推出額外的財政措施、低利率環境延續下，有助於全球經濟持續復甦。但是短期內病毒變異擴散，與疫苗施打普及率仍偏低，疫情發展仍牽動全球金融情勢。

(中時 )