受到需求上升影響，歐元區二月工廠活動迅速增長；另一方面，業務的激增也導致原物料的短缺和投入成本的增加。

IHS Markit周一公布歐元區製造業PMI，二月終值來到近三年高點的57.9，高於一月的54.8，亦高於此前公布初值預估的57.7。

IHS Markit商業經濟學家Williamson指出，製造業至今仍為歐元區經濟的亮點，製造業堅實的擴張，顯著地抵銷了許多直接面對消費者的部門，減輕了封鎖措施對整體經濟的衝擊。

據路透此前的調查，歐元區經濟在本季即將陷入雙衰退，為萎縮0.8%。

衡量產出的指標仍高於50榮枯水平，從54.6再爬升到57.6。

對製造產品的需求，也讓工廠在近兩年來首次出現員工的增加。

然而封鎖措施也打亂了供應鏈，工廠難以獲得原物料，導致供貨時間增加。Williamson表示，投入的需求還沒獲得供應的滿足，多個受調查公司回覆表示了供貨的延遲以及原物料的短缺問題。而這些短缺也讓供應商提高價格。投入價格指標也從58.3上揚至73.9。

(時報資訊)