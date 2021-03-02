利空消息打壓，周一亞洲天然橡膠期貨全面收低；因中國工廠利空數據，2月份廠活動較前一個月速度增長緩慢，並創自去年5月以來的最低水準，引發賣壓，致上海期膠市場下跌，同步拖累日本橡膠期貨；大阪OSE交易所-指標8月期貨跌3.4%，報每公斤266.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 4月期貨跌1.8%，報每公斤243美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨跌0.6%，收於每噸15895元人民幣。

亞洲現貨市場也全面上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌3.7%，報每公斤71.9泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌逾4%，報現貨價每公斤178.75美分。

據了解，目前橡膠樹患落葉病面積已超過89萬萊，可能影響到橡膠產量及膠農收入，將儘快尋找解決辦法和措施；此次橡膠樹落葉從去年年底開始出現，種植橡膠樹的國家都有出現，包括印度、印尼、馬來西亞和泰國，其中印度最嚴重，感染面積約200萬萊。(商品行情網)

(時報資訊)