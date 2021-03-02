台中市長盧秀燕相揪大家一起吃鳳梨。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

化身鳳梨最佳銷售員 盧秀燕挺身幫行銷

大陸以台灣鳳梨有病蟲害理由，禁止銷往大陸，造成台灣鳳梨銷路拉警報，全台掀起幫助鳳梨農，台中市長盧秀燕2日表示，她已和其他地方首長連絡，如有需要幫忙賣鳳梨，全力幫忙行銷，台中鳳梨產地在霧峰、沙鹿一帶，產期約在5-8月左右，耕作面積152公頃，年產量6700噸，產量並不算多，過去以來，主要內銷為主，目前尚沒影響，未來會加強促銷。

盧秀燕表示，台中市鳳梨主要種植在霧峰區和沙鹿區等地，主要是以內銷為主，不是以外銷為主，目前中部地區的產出鳳梨季節，大概是在7月份左右，短時間之內，台中市的鳳梨價量還沒有問題，會繼續產地與銷量的問題。

「南部鳳梨比較早出產，大概在3月份左右就要開始」，盧秀燕說，每個縣市對鳳梨行銷都有同理心，這段時間她有跟幾個縣市長私底下連絡表達關心，如果他們需要行銷，台中市政府與台中市民我們都願意幫忙。

盧秀燕強調，日前台東鳳梨釋迦因為外銷有稍微受到影響，台東縣長饒慶鈴到處奔走，本來希望說我們幫忙賣3000公斤，結果台中市政府一呼百諾，一賣就賣了5萬公斤。

她說，「顯示台中市是消費力相當強大的一個城市」，對比照台東鳳梨釋迦那同樣的情形，現在其他南部縣市需要幫忙，台中市已向縣市首長表達關心，願意予以協助。

(中時 )