北漂族眾多的台北市，預估2023年租賃戶數將達16萬戶以上！看準租賃需求成長，房仲第一品牌永慶房屋為提供消費者高品質、有保障的租賃服務，3月1日起擴大租屋服務，雙北市全永慶房屋門店提供代租、代管服務，不只幫房東管理出租大小事，更推出全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」，讓租賃保障再升級！

委託永慶專業管理師管理出租房屋 讓租賃雙方省時又省力

許多房東因工作在身，或是住在外縣市，常為了屋況問題，而需請假、或是從外縣市趕到台北，不僅勞心勞力，也無法及時處理房屋問題，不小心甚至會引起房客的抱怨。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「有了永慶專業的代管師協助，房屋大小事不用房東親自解決，只要交給永慶代管師，屋主及租客都能省時又省力。」

永慶房屋的租屋代管，由專業代管師協助房東處理房屋出租事宜，包含租賃期間的房屋管理、收催租、租約終止，代管師都會協助屋況點交。若房屋設備損壞，但非房客的責任時，房客也可以直接連絡永慶代管師安排維修服務，提供房客更優良的租屋品質。

永慶房屋租屋代管服務，安排專業代管師協助協助處理出租管理相關事宜，節省房東與房客的時間與精力。(圖/永慶房屋提供)

履保帳戶為房客、房東提升保障 創造雙贏

近期頻傳的代管業者因履約過程有爭議，導致房客拿不回押金、房東遭欠房租的問題，永慶房屋為了提供租賃雙方更完善的保障，比照購售屋服務，高規格推出全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」！陳賜傑說明：「房屋買賣早有履約保證，但每年影響百萬戶的租賃服務卻沒有履約保證。永慶重視租賃雙方的交易安全，因此推出租賃履保制度。」

永慶房屋的租賃履保制度，房客的押金是在存放在銀行履約帳戶中，不會發生房客退租、屋況點交無誤後，房東不肯退押金的情形；而房客的租金也是直接匯入銀行信託專戶，再由信託專戶撥款給房東，避免代管業者私吞租金的情形，讓房東和房客的權益受到完善保護。

永慶房屋首推全台租賃「價金履約保證帳戶」，讓租賃雙方保障再升級。(圖/永慶房屋提供)

永慶代租代管服務 大台北直營門店全面提供！

永慶房屋的代租代管服務，提供屋主免費刊登租屋資訊在永慶房仲網，還免費贈送「特定事故房屋跌價險」，在出租的過程中，若有發生特定事故造成房屋跌價損失，即可享有保險金補償，減少房東出租的隱憂！永慶代租代管服務於3/1起跑，大台北地區直營門店全部提供，歡迎有興趣的房東至永慶房屋門市洽詢，或電洽：02-7704-0363永慶房屋代租代管專線。

表1：永慶房屋代管服務優勢。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)