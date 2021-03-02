羅智強2日前往台北地檢署按鈴告發此案，並質疑對方只想以提告掩飾心虛。（范揚光攝）

媒體報導某物流公司副總因倉儲續租問題，牽扯出黃姓立委助理喬事、索賄疑雲，台北市議員羅智強因在臉書上詢問民進黨立委蔡適應黃男是否為其助理，蔡揚言喊告。羅智強認為依據媒體報導副總疑涉不違背職務行賄罪，今早先到台北地檢署告發本案，請求檢方偵辦，若無此事，亦可還蔡及其團隊清白。

羅智強說，媒體上周報導某物流公司副總因倉儲續租問題，牽扯出黃姓立委助理喬事、索賄疑雲，結果蔡適應不告該副總，卻說要告他，這邏輯非常奇怪，蔡真是後台很「是硬」。

羅說，他只是在臉書上詢問蔡，想了解蔡辦公室有沒有這名黃姓助理，蔡有黃姓助理是事實，若該名副總爆料不實，沒有所謂黃姓助理索賄喬事一事，應該去告該副總才對，他問蔡有沒有黃姓助理，妨害什麼名譽？他認為蔡是不是心虛？蔡不告，他來告。

羅說，若該副總向媒體爆料不實，蔡應該告爆料人及媒體，他認為蔡要告他，只是掩飾心虛，因此他主動向北檢告發本案，若爆料屬實，將成立貪瀆犯罪，若不成立，則可還蔡及其辦公室的清白。

(中時 )