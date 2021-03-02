根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞報導，征戰13個賽季、兩次入選全明星賽球星諾阿(Joakim Simon Noah)有意退休。

查拉尼亞指出，在公牛度過最輝煌時期的諾阿，希望能以公牛球員身分在球場上退役。2007年選秀會，諾阿在首輪第9順位被公牛選中。向來以防守著稱的諾阿，在聯盟征戰13個賽季，共計672場例行賽，平均上場27.7分鐘，繳出8.8分、9.0籃板、2.8助攻、1.3阻攻的生涯平均數據。

諾阿上個賽季披上洛杉磯快艇戰袍，但他只了5場比賽。整個職業生涯，諾阿先後效力過公牛、尼克、灰熊和快艇。

諾阿職業生涯最輝煌時期是2013-14賽季，當時他不僅獲選年度最佳防守球員，同時要入選年度最佳陣容一隊和最佳防守陣容一隊。13-14賽季，諾阿場均貢獻12.6分、11.3籃板、5.4助攻、1.2抄截、1.5阻攻。

(中時 )