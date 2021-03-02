Zoom看好今年成長持續強勁 10:322021/03/02 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情封鎖使得Zoom成為家喻戶曉的品牌以及投資寵兒，這家網路視訊會議平台1日（周一）表示，儘管疫苗問世，但預料業績仍會持續快速增長，繼上財年（截至今年1月）營收增逾3倍至26.5億美元，本財年營收將再勁升逾41％。 新冠疫情使得人們對視訊會議需求旺盛，帶動Zoom去年業績成長幅度一再超越自身預期，而上季業績也優於去年11月的預估。 受此帶動，Zoom周一在交易時段大漲將近10％，盤後再躍升8.38％至444美元。過去12個月該公司股價上翻逾2倍。 公股銀拚海外獲利 火力全開 營運續強 瀚宇博、鈺太添翼 (工商 ) #Zoom #業績 #今年成長 #封鎖 #家喻戶曉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寶島科射三箭 拚營運成長 04:102021/03/02 證券．權證 HDI板夯 台光電今年營運攀峰 04:102021/03/02 證券．權證 寒酸連線有如3小時視訊會議 04:102021/03/02 娛樂新聞 漲聲又響 驅動IC廠嗨翻 04:102021/03/02 財經要聞 為升 打入美電動校車供應鏈 04:102021/03/02 證券．權證 台股行情旺 定時定額續增 04:102021/03/02 投資理財 千萬店衝業績 支付寶啟動雲促銷 04:102021/03/02 全球財經 兩大利多未變 拉回即是買點 04:102021/03/02 投資理財 《產業分析》海運、空運續旺 貨攬三劍客向錢衝 07:442021/03/02 財經 經濟復甦有勁 陸高收債添柴火 04:102021/03/02 投資理財 中信越南機會基金 獲准追募 04:102021/03/02 投資理財 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 15檔高現金殖利率 股市明燈 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片缺 5台廠喊燒 - 財經要聞 - 工商時報 漲聲又響 驅動IC廠嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科目標價 里昂喊1,450元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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