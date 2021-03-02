疫情封鎖使得Zoom成為家喻戶曉的品牌以及投資寵兒，這家網路視訊會議平台1日（周一）表示，儘管疫苗問世，但預料業績仍會持續快速增長，繼上財年（截至今年1月）營收增逾3倍至26.5億美元，本財年營收將再勁升逾41％。

新冠疫情使得人們對視訊會議需求旺盛，帶動Zoom去年業績成長幅度一再超越自身預期，而上季業績也優於去年11月的預估。

受此帶動，Zoom周一在交易時段大漲將近10％，盤後再躍升8.38％至444美元。過去12個月該公司股價上翻逾2倍。

(工商 )