中小企業有福了！新北市政府勞工局為獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施，針對企業提供勞工優於法令的措施提供現金獎勵金，最高給予5萬元！今年更放寬讓30人以下的企業也可申請，自3月1日起至5月31日止，歡迎符合資格的企業踴躍提出申請。

勞工局長陳瑞嘉表示，去年首次採獎勵的方式，鼓勵企業辦理優於法令的職場友善措施，共有15家企業獲獎，頒發獎勵金35萬元，實際受惠勞工達2,538人。今年擴大申請對象資格，只要合法登記的企業，在新北市境內設有營運據點（不需登記設立在新北），有辦理優於法令的友善家庭或工作平等措施，並有新北市勞工實際受惠，即可提出申請，通過審核者，每項措施獎勵1萬元，最高5萬元。希望鼓勵更多企業主動發現勞工的需求，提供相應貼近優於法令的措施，讓更多新北市的勞工朋友，能安心兼顧工作與家庭，讓新北市成為一個幸福友善、安居樂業的城市。

勞工局表示，企業在去年提供勞工優於法令的措施，如增加法定以外的產假、婚假、陪產假天數，或提供有薪家庭照顧假、全薪生理假、有薪陪產假、有薪子女新生入學、畢業典禮假等，或在110年2月底前，因應新冠肺炎防疫需求而有提供友善家庭相關措施者，如有薪的隔離檢疫假、有薪防疫照顧假或其他措施，並有新北市勞工因此受惠，都是獎勵的對象。勞工局期待藉此鼓勵企業提升勞工福利，也照顧勞工健康及家庭需求。

(工商 )