情侶交往時，如果的性格相似或互補，就能省下許多磨合的時間，星座運勢網站「醬子聊星座」分享，以下4對星座組合根本是天生一對，交往時會有相見恨晚的感覺，因為彼此互相理解，談起戀愛特別甜，這輩子不交往太可惜。

▍1.天蠍座vs雙魚座：相互糾纏、宿命的一對

天蠍座佔有欲極強，一般人很難受得了，但是雙魚座卻很喜歡那種因為佔有欲所帶來在乎的快感。因為互相理解，即使互相虐死對方都覺得很美好。兩個人一強一弱，一個喜歡霸氣熱烈，一個的喜歡溫柔如水，在一起時覺得全世界都是浪漫的樣子。兩個人心思都很細膩敏感，因為自己懂得，付出的時候就會格外在意彼此的感受，所以是宿命的一對情侶。

▍2.金牛座vs處女座：細水長流的一對

金牛座的牛脾氣能制服的，處女座算一個；處女座囉嗦嘮叨還能覺得可愛的，也只有金牛座了。這是一對波瀾不驚的組合，他們的愛情就像老夫老妻般，說不上生活有多大的新鮮感，但好在彼此也很喜歡這種生活嫻靜美好的感覺，而且隨時間流逝會覺得對方越看越順眼。兩個都喜歡放鬆的感覺，喜歡即使不說話也不覺得尷尬的默契感，是很幸福的星座組合。

▍3.雙子座vs天秤座：超有趣的一對

雙子和天秤都是風象星座，用一句話來形容，這兩個星座的人在一起簡直是有趣的靈魂聚集。他們很健談，也很幽默，都很討厭無聊的感覺，互相都能滿足彼此的表演欲。每天都會有很新鮮的話題，一起討論一件事，聊相同的愛好，做都感興趣的事情，每天都生活的很快樂，喜歡彼此那種默契，確認過眼神是相當了解彼此的人，是一對超級有趣的組合。

▍4.巨蟹座vs摩羯座：擁抱取暖的一對

巨蟹溫柔體貼，喜歡給人家的安全感；摩羯十年飲冰，內心溫柔卻不被常人打動，但是巨蟹卻是願意擁抱那個一身冰冷的摩羯，摩羯也是因為那些真切的溫暖才願意放下一切防線真誠待人。摩羯其實最拒人於千里之外的就是那一身的冰冷，因為自己要求很高，總是嚇跑一堆人，但是巨蟹會給他家一般的體貼，兩個人給彼此的穩定剛好補足了雙方心裡那種慌亂，是一對很暖心的組合。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)