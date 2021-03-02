台積電美國存託憑證（ADR）反彈收高，台積電(2330)股價隨著ADR止跌上漲，今天開高15元為621元，早盤最高622元，仍受制於五日線以及月線反壓。

台積電美國存託憑證（ADR）收高3.19美元至129.13美元，漲幅2.53%，換算每股約為台幣731元。台積電上周五收低在606元，創牛年開市以來新低，外資上周五單日賣超63750張。

美股周一收高，台積電今早股價仍隨著ADR反彈，帶動台股上漲逾百點。

台積電於封關日股價收在632元，牛年開紅盤跳空開漲最高到668元，直逼前高679元，但隨後連續七個交易日股價逐日下跌，今早則呈現反彈且股價力守600元關卡。

美國科技股上周連續重挫，受到美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電也遭到外資於台股賣超。上周，外資賣超台積電共計88183張，持股比率降至75.37%。

基本面方面，台積公司展望持續樂觀。台積電製程技術領先、晶圓代工龍頭地位穩固，今年營運持續成長可期。台積電受惠產能吃緊，第一季營收將再創營收新高紀錄，全年營收也預估將成長15%並再創年度最佳表現。

(時報資訊)