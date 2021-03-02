捷迅(2643)接獲國內知名半導體廠商委託承運為期五個月專案設備，預計需分30批次始能完成交付任務，首批設備共有27件將近30噸，安排華航(2610)747-400F貨機自桃園機場直飛廈門。

捷迅指出，公司內部專案小組自接洽客戶初期，須多次與國外視訊會議，在嚴謹討論及縝密安排下，訂定出設備移出時程，並同步與航空公司及桃園機場倉儲業者溝通，規劃使用航空設備及處理專區，搭配專業氣墊車隊完成陸路運送，自提領時隨即啟動專人全程監控，以確保此批精密且貴重設備在全程運送過程皆符合國際安全規範。

而運送半導體設備相較於運送一般航空貨物不同，除航空運費單價的差異外，操作時更需要細心且繁瑣的事先準備及演練，要隨時注意設備外的震盪顯示器是否變色，且須緊密的與國、內外的操作團隊溝通，即時做到24小時監盯等回報機制，確保每個環節順暢及維持運送半導體設備的高穩定度。

捷迅發言人葉子菁表示，公司擁有37年專業國際物流承攬經驗，與客戶建立長期合作關係，於業界給予客戶安心、專業的形象，與各國際航空業者長期合作所培養的默契下，能持續為客戶規劃並尋找最適切的運送解決方案。此次設備運送專案，更顯現公司國內外操作及經營團隊於疫情期間，不受限於物流供應鏈等不確定的情況，仍能肩負起客戶交付的任務，順利完成首批運送，接下來的幾個月必也能於激烈的國際競爭中順利無虞的完成此專案，並可預見將可帶動後續供應鏈及原物料的物流運輸等訂單需求。

(時報資訊)