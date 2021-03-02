封測廠超豐(2441)董事會通過2020年股利分派案，擬配發每股現金股利3.1元，金額創下歷史新高，盈餘配發率約66.24％，以2月26日收盤價71元計算，現金殖利率約4.37％。公司將於5月28日召開股東常會，全面改選董事。

因應產能已爆滿、市場訂單需求續旺，超豐董事會通過自地委建廠房工程案，預計斥資15億元興建頭份二廠。超豐2月中觸及77.7元新高後拉回，今（2）日開高勁揚近7％至76元，早盤維持6％以上漲幅，領漲封測族群，三大法人上周合計買超904張。

超豐去年第四季合併營收創40.6億元新高，季增7.41％、年增達25.61％。毛利率升至27.69％的近2年高點，營益率22.88％，略低於去年第三季23.1％、優於前年同期19.66％。稅後淨利亦創7.42億元新高，季增3.47％、年增達52.15％，每股盈餘1.3元亦創近13年高點。

累計超豐去年合併營收創147.01億元新高、年增達22.2％，毛利率25.91％、營益率22.08％，優於前年23.27％、19.44％。稅後淨利亦創26.62億元新高、年增達40.42％，每股盈餘4.68元亦創近13年高點。

超豐總經理甯鑑超法說時指出，防疫、遠距商機及家庭娛樂需求增加，醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續成長，今年動能估將持續。5G相關新產品去年逐步導入量產帶動訂單成長，車用電子需求自去年下半年起回溫，預期今年均可望出現另一波成長。

超豐2021年1月自結營收13.99億元，僅月減0.66％、年增達37.97％，改寫歷史次高。總經理甯鑑超指出，目前產線已滿載、且需求仍遠大於供給，預期狀況至第二季都不會改善。晶圓級封裝（WLP）亦預期將在年底滿載，將在上半年局部投資、進行去瓶頸化擴充。

超豐為滿足客戶需求，規畫興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠。甯鑑超表示，頭份二廠規畫為地上5層、地下2層建物，樓地板面積達1萬坪，初步規畫可建置800台打線機，目標貢獻月營收達4億元，與WT二廠均預期可在明年中完工。

投顧法人預期，超豐首季營收估季減2％、年增達2成，獲利則可望續「雙升」創高。由於上半年供需吃緊狀況無法舒緩，加上第二季可轉嫁成本壓力，帶動毛利率回升，認為超豐上半年營運環境正向無虞，給予「買進」評等、目標價78元。

(時報資訊)