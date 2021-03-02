2020年初新冠病毒爆發後，日本製造業就一直在減少其廠房與設備投資金額。根據日本官方最新資料，日本製造業者2020年10到12月，還是持續減少資本支出金額，除已連續三季下滑外，也表示對疫情有所顧慮，不太敢對未來投資。同時，日本服務業業績，受到疫情衝擊已連六季下跌。

根據日本財務省2日最新數據，2020年第四季製造業資本支出，較2019年同期減少4.8％，也是在2020年7月至9月下滑10.6％後，連三季走低。

若經季節性因素調整後，日企則是季減0.3％。主要原因是，2020年初疫情剛爆發時，因景氣不透明下，日製造商推遲當初的資本支出。

與2020年第二季與第三季相比，第四季減幅是最小的，但產業分析師指出，9日要發布的2020年第四季修正後的經濟成長(GDP)，勢必也將受到拖累下修。根據2月日本官方公布的上季GDP初值，季增年率為12.7％。

日本社會老化嚴重眾所皆知，故很多業者都將投資放在自動化與無人化項目上，希望能夠替代未來勞動力短缺事實。

這份報告中，一般公司行號利潤在2020年10月至12月，年減0.7％，已連七季走跌。

同時，針對資本規模1000萬日圓起跳的製造業者，其資本支出則是再下滑8.5％，2020年第三季為減少10.3％。

與製造業者半斤八兩的日本服務業，2020年第四季也年減2.6％，至於前一季的第三季則下滑10.8％。銷售量方面，上一季季減4.5％，已連六季下跌。不過，較2020年第三季大減11.5％來說，降幅有趨緩現象。

在勞動市場方面，元月失業率與2020年12月一樣都是2.9％。但還是有好消息，元月每個想要找工作的人，可以找得到的工作機會，已從1.05微增至1.1，創下自2020年6月以來最高紀錄，當時數據為1.12。

英國調研單位凱投巨集觀(Capital Economics)樂觀預測，隨著景氣成長逐漸回到正軌，新的工作機會應該很快會增加，就業環境可進一步改善。這陣子很明顯都是人求事，很多人找工作找得很辛苦，但2021年可望看到事求人的現象。

(時報資訊)