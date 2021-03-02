《POP撞新聞》上午邀請美麗島電子報董事長吳子嘉、淡江大學大陸研究所教授趙春山。（摘自POP撞新聞）

中國大陸自今天起禁止台灣鳳梨進口，引起兩岸復談的討論。淡江大學大陸研究所教授趙春山表示，此時剛好是兩岸復談的契機，從事務性協商切入，碰到政治問題想辦法解決，正好是解套的機會，此時不談時間點過去就沒了。

《POP撞新聞》上午邀請美麗島電子報董事長吳子嘉、淡江大學大陸研究所教授趙春山，針對兩岸僵局下，中國大陸對台下鳳梨禁令，台灣該如何因應進行討論。

趙春山說，既然定調成技術性蟲害問題，我們此時就可要求來談談這個問題，對岸也很難排斥，從技術性問題談判，如同過去1992年會談，也是從民間互動往來涉及到公權力，才有各自爭議，最後才有九二共識。

趙春山認為，政府應和對岸展開事務性協商，重點在於是否藉由此事找個對話機會，或者又打反中牌獲取選舉利益，這兩個方向就在一念之差，若想談是個機會，不想談作為對抗也是一個機會。

吳子嘉說，政府要和對岸協商分成公開與私下層次，國安團隊不管是蔡英文總統或陸委會主委邱太三，都有私下管道可以與國台辦等相關大陸對口單位溝通，這是很好的機會。

吳子嘉表示，他感受到國民黨主席江啟臣準備聯合地方縣市首長和對岸協商，採取自救，損失的16億元對農民是一筆很大的安家費用，發揮人溺己溺人道精神，本來就該設法和對岸談。

趙春山覺得，若此時不打開兩岸復談，「時間點過去了就沒有」，明年九合一選舉，若大陸後續祭出一波一波來反制台灣，由於台灣地方小，地方與中央議題界線難以畫分，兩岸問題又會變成各自炒作的話題。

(中時 )