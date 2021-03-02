可依違法《食安法》裁罰6萬到2億元。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

噁！知名寶寶米餅爆黑心工業氮氣填充 6項產品遭衛生局下架

知名寶寶米餅「樂扉寶寶米餅」遭前員工檢舉公司為節省成本，竟違法以工業用氮氣填充米餅包裝，且工廠內充斥老鼠屍體、蟑螂流竄，還曾因米餅包裝混入老鼠屎而遭到客訴；新北市衛生局和調查局及衛生單位日前搜索該公司，當場封存近500公斤有疑慮的產品，並勒令限期改善，可依違法《食安法》裁罰6萬到2億元。

樂扉品牌成立於2012年，原本以一般點心零食、零食為主要商品，2014年起跨足寶寶米餅市場，產品主打使用有機食材製作，稱不添加香精、色素、防腐劑等人工製成添加物，更細分5個月大適用、12個月以上寶寶適用，門市跨及中國大陸、香港、澳門，在家長界頗有名氣。

不料近日有樂扉公司前員工向周刊爆料，「樂扉寶寶米餅」為了節省成本，4年來竟違法以工業用氮氣填充米餅包裝，對寶寶健康安全有疑慮，且廠房布滿老鼠夾，充斥老鼠屍體和流竄的蟑螂，就連機台輸送帶上用來盛裝米餅的白色塑膠盒，都看得到老鼠屎尿，環境品質令人作嘔。

新北市衛生局接獲線報，上月26日會同新北市調查處稽查展裕國際有限公司，查獲業者使用鋼瓶上，大喇喇標示「禁用於食品」字樣的氮氣，且公司的生產製程不符合衛生安全原則，廠區有部分衛生缺失，依違反《食品安全衛生管理法》勒令限期改善，若未改善完成，最高可裁罰6萬元到2億元罰鍰。

衛生局說明，在釐清產品安全性疑義前，現場已預防性封存鋁箔袋裝「有機蘋果米餅及其體驗包」、「有機紫米餅(有機黑糯米餅)」、「有機胡蘿蔔米餅」、「有機波菜米餅」、「有機香蕉米餅」及「有機南瓜米餅」總計6品項共約497公斤的產品。呼籲食品業者應確保食品製程應符合規定，切勿心存僥倖、以身試法。

(中時 )