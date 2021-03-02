近來外送行業興起，除送餐外還多了賣場送貨的服務，造福不少人群，一名外送員日前接到全聯訂單是要送一堆瓶裝水，讓他送貨時怨念滿滿，但一開門看到接貨的是一位中風不良於行的獨居老人，讓他心裡忍不住淚崩，原來外送也能幫助到別人。

這名外送員2月27日在臉書「UberEats全台討論區」分享，他前幾天接到一份全聯訂單，要送一堆瓶裝水、生活用品、食品等體積大又重的物資，讓他在外送過程中抱怨連連，最後抱著這些很重的東西爬上位在三樓的小套房。沒想到開門出來拿貨的是一位看起來中風過，不良於行又獨居的中老年人，讓原PO心中的怒火全消，覺得自己做了件好事，感嘆外送員這份工作原來也有充實的一面。

對此，網友紛紛留言：「辛苦了」、「這樣的確是做好事，你成為好人好事代表了」、「公德無量啊」、「之前送過獨居老人的單，阿嬤還說還好自己會叫外送，不然小孩都不在，真的不知道怎麼辦了」。

同時，有外送員分享他曾經接過長照機構中心的訂單，東西送上去就有一大票老人等待著他拿來的桂格麥片和蔬果，還跟他說「外送員，辛苦了」，讓他當下莫名想哭。也有外送員曾幫盲人送餐過，連餐點也是別人幫忙訂的。

許多外送員指出，送餐時常遇到身體不方便的人，或是兒女出門上班，獨留長輩在家，讓送餐時多了一份成就感，「還有帶小孩不方便出門的、懷孕大肚子的孕婦、視障人士、老人家等，真的覺得送完很開心。」

(中時新聞網)