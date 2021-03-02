昨天是收假日，不少人要北返工作崗位，不過晚間卻傳出，台灣高鐵公司的網頁及app當機，訂票頁面均顯示忙碌中，已訂票民眾無法付款取票，車站櫃檯前大排長龍。高鐵公司今天表示，系統已於凌晨復原，恢復正常運作。

高鐵公司表示，台灣高鐵站外售票通路（T-EX手機APP、網路訂票、超商及語音訂票系統）3月1日傍晚7時許出現系統異常，高鐵公司立即派員搶修，並偕同系統廠商排除障礙。今日凌晨1時15分完成系統復原，並配合超商售票系統於清晨5時，陸續恢復。目前台灣高鐵各售票通路均已正常運作。

(中時 )