香港天王郭富城2017年迎娶小22歲的嫩妻方媛，婚後陸續生下2個可愛女兒Chantelle、Charlotte，晉升一家四口的幸福家庭。雖然已是夫妻，但鮮少在公開場合放閃，近日他們參加香港的私人畫展，拍照時十指相扣卻隔超遠，並在短短2小時內花了近台幣360萬買畫，財力驚人。

方媛從小模一躍成天王嫂，仍維持低調的作風，不常在社群網站秀恩愛，只有在過年點讚郭富城的祝福文，元宵節更是只PO自己和女兒的親子照，外界開始傳出兩人可能吵架，但都未得到證實。

好在郭富城1日帶著方媛出席香港的私人畫展，婚變謠言才不攻自破，根據《東網》報導，郭富城穿著一身黑的便服，背著黑色後背包入場，方媛則綁著All back高馬尾，穿著粉紅色的毛料小外套，雙雙配戴口罩做好防疫措施。

郭富城和方媛一起看畫展。（圖／翻攝東網）

畫展負責人帶著夫妻倆逐一介紹畫作，方媛跟在郭富城後面認真的欣賞藝術品，兩人足足逛了2個小時，郭富城為了力挺新生代畫家，花了7位數港幣（約新台幣360萬）買下7幅作品，還在畫前拍照比讚，財力驚人毫不手軟。

拍照時，郭富城在媒體面前緊牽方媛的手，奇怪的是，兩人中間卻隔一大段距離，令人納悶此舉是不是為了防疫才空出安全距離，或是別有用意。

郭富城和方媛中間隔超遠。（圖／翻攝東網）

不過，郭富城對方媛絕對是相當寵愛的，去年方媛衰捲「天王嫂訓練營」的風波，遭指控與潘瑋柏的27歲空姐妻為了攀富貴特地接受訓練，郭富城第一時間馬上跳出來闢謠，替老婆澄清誤解；疫情期間也因工作減少，多了時間陪伴妻小。

(中時新聞網)