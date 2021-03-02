台3線獅潭百壽隧道路段 周五交通管制 10:472021/03/02 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台3線獅潭鄉百壽隧道路段3月5日實施防災演練交通管制。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部公路總局第2區養護工程處今（2）日指出，台3線獅潭鄉百壽隧道路段3月5日實施防災演練交通管制，請用路人注意並配合交通管制措施。 公路總局第2區養護工程處表示，3月5日上午10時至11時30分，將於台3線108K＋554至108k＋800處，苗栗縣獅潭鄉百壽隧道路段辦理防災演練，現場將實施交通管制，南北雙向實施調撥改道，屆時請用路人配合交管人員指揮行駛。 高市警溯源 搗破毒咖啡分裝場 展碁 月底前掛牌上市 (中時 ) #台3線 #百壽 #交通管制 #路段 #2區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄中博橋拆了 通勤族注意改道 04:102021/03/02 地方新聞 匪夷所思 環團進大潭藻礁被擋 04:102021/03/02 焦點要聞 武陵農場遊客 爬櫻花樹拍照 04:102021/03/02 地方新聞 2月亂流多 壽險：看見三光明面 04:102021/03/02 金融．稅務 操盤心法－市場波動大 短線高檔整理 04:102021/03/02 證券．權證 首座捷運士林站 通過都審即將開工 09:352021/03/02 區域情報-台北 公傷休養1年考績吃丙 警勝訴 04:102021/03/02 社會新聞 嘉義朴子溪花海 攤販亂入毀美景 04:102021/03/02 地方新聞 營運續強 瀚宇博、鈺太添翼 04:102021/03/02 證券．權證 台灣虎航 拚今年上市 04:102021/03/02 財經要聞 航空運價超旺 漲到大陸倍數 04:102021/03/02 財經要聞 寶島熱門新聞 二林東華反對風頭蓋雞舍 抗議公所毀400年平埔聚落 - 寶島 不只鳳梨高麗菜也要救 彰化議員、婦女協會自救認購萬公斤 - 寶島 竹縣非營利、公幼統一抽 網路招生平台上線了 - 寶島 護藻礁也護鳳梨農 時力新營公投連署義賣鳳梨 - 寶島 水利會改制公部門 民眾怨處理事情沒效率 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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