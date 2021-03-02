交通部公路總局第2區養護工程處今（2）日指出，台3線獅潭鄉百壽隧道路段3月5日實施防災演練交通管制，請用路人注意並配合交通管制措施。

公路總局第2區養護工程處表示，3月5日上午10時至11時30分，將於台3線108K＋554至108k＋800處，苗栗縣獅潭鄉百壽隧道路段辦理防災演練，現場將實施交通管制，南北雙向實施調撥改道，屆時請用路人配合交管人員指揮行駛。

(中時 )