非裔球員遭辱蘇貞昌斥不應歧視 下秒被問「武漢肺炎」立馬閃人

上個月27日，大專籃球聯賽（UBA）的賽場上出現非裔球員遭到種族歧視字眼辱罵的事件，行政院長蘇貞昌今（2）日受訪時認為，種族歧視的狀況非常不應該，但當被問到「那武漢肺炎有牽涉到歧視嗎？」蘇貞昌卻不回應、掉頭就走。對於蘇的舉動，藍委李德維批評，蘇貞昌就是霸凌者，丟盡台灣人的臉！

華裔球星林書豪近日再發聲，對於自己一再遭到歧視，甚至當面被稱為「冠狀病毒」已經忍無可忍，而在2月27日的台灣大專籃球聯賽賽場上，領有中華民國身分證的世新非裔球員阿巴西，也被台師大球員當面辱罵「黑鬼」。

對此，李德維今（2日）在臉書發文表示，林書豪的處境令人心疼，阿巴西的遭遇更令人心痛。李德維話鋒一轉直言，今天上午，蘇貞昌對阿巴西事件回應，種族歧視的狀況非常不應該，相信長期以來台灣社會都非常善意及友善，不會出現歧視，但隨後記者追問「武漢肺炎有牽涉到歧視嗎」，蘇貞昌掉頭就走，令他不禁笑了出來！

李德維指出，其實中廣董事長趙少康，美麗島電子報董事長吳子嘉，都直指蘇貞昌到現在還在一口一句「武漢肺炎」，就是在操作反中情緒，志在參選總統，蘇貞昌卻還在狡辯，說自己之所以講「武漢肺炎」只是「有利於辨識」，但問題是去年2月12日，世界衛生組織就已經將新冠病毒正式命名為「COVID-19」，而這個命名原則，來自於2015年，世衛向醫學界與媒體所發布：「新的人類疾病應該要用社會能夠接受的名字命名，不能對人或國家有冒犯性，也不能使用動物名字」。

「新冠肺炎」是現在全球共用的正式名稱，李德維直言，在民進黨政府內部，總統蔡英文本人也不講「武漢肺炎」，衛福部長陳時中與中央流行疫情指揮中心改口「COVID-19」，蘇貞昌要不要先解決跟蔡總統與陳時中之間的「辨識」問題？

李德維痛批，蘇貞昌存心激怒大陸政府與民眾，若這不叫惡意，什麼才叫做惡意？再想想林書豪和阿巴西，蘇貞昌根本沒有資格評論，因為蘇自己一直都是霸凌者。

(中時新聞網)