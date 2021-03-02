NBA宣布公鹿「字母哥」阿提托康波和太陽當家球星戴文布克分別榮膺上周東西區最佳球員殊榮。

這是「字母哥」本季第2次，也是職業生涯第15次獲得單周最佳。上周字母哥率領公鹿取得3戰全勝佳績，場均37.0分、10.7籃板、5.7助攻、2.3阻攻、1.0抄截的全能成績單。

阿提托康波上周3場比賽都砍進超過35分，連續4場比賽得分破35分，創下生涯新猷，同時也緊追在「天勾」賈霸的腳步，成為隊史第二人。

此外，阿提托康波上周有2場得分雙十，本季10次有30分、10藍坂以上的表現，全聯盟第一人，展現2次例行賽MVP的霸氣。

戴文布克本季第2次獲得單周最佳，他成為自2007-08賽季史陶德邁爾之後，首位單賽季獲得至少2次單最佳的太陽球員；也是自2007年1月史納許之後，首位3周2次獲得單周最佳的太陽球員。

上周布克率領太陽取得3勝1敗戰績，場均33.0分、2.8籃板、4.3助攻，投籃命中率高達53.8%。4場比賽有3場至少得到33分。布克和保羅都入選2021年全明星，太陽過去13場比賽贏11場；本季至今22勝11拜，是自2007-08賽季以來前33場最佳戰績。

(中時 )