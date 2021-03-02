國民黨電商中心賣總統級鳳梨。（摘自國民黨電商中心頁面）

國民黨電商中心賣總統級鳳梨。（摘自國民黨電商中心頁面）

國民黨高雄市黨部推出「鳳梨週」活動。（國民黨提供）

針對中國大陸禁止進口台灣鳳梨進口，為協助受影響小農，國民黨電商中心昨 (1)日中午起建立網路銷售管道，短時間內即湧入大量訂單，至今 (2)日上午8時已銷售5800斤、266箱鳳梨。高雄市黨部今天起也舉辦「鳳梨週」活動，在市黨部一樓提供給鳳梨果農展售，目前已預購50箱，國民黨呼籲民眾多下單購買鳳梨、支持果農。

國民黨也強調，國人近期的內銷支持，或政府口頭說的10億元紓困方案，都是短暫作法，無法長期因應農民實際需求；呼籲政府儘速依照馬英九執政時簽署的《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，與對岸進行協商溝通恢復開放，同時提出具體的分散市場作法，拓展台灣鳳梨銷往其他國家市場，才是根本解決之道。

國民黨青年部主任、電商中心執行長陳冠安表示，面對鳳梨外銷困境，江啟臣主席和組發會主委李哲華第一時間交辦電商中心全力協助，電商中心也立即設置營銷管道，讓消費者可以在Line商城直接轉入農產品訂購，並在昨天中午開始推播販售高雄大樹「鳳梨伯」林益所種、因前總統馬英九每年都吃而被稱「總統級」的金鑽鳳梨，立即湧入大量訂單，截至今日上午，已銷售近6000斤的鳳梨。

國民黨高雄市黨部也於今天上午舉辦小農市集，現場銷售高雄水果，並於今天開始至3月5日舉辦「鳳梨週」活動，將市黨部一樓空間提供給高雄果農展售，讓更多民眾能直接跟果農購買，推銷高雄高品質鳳梨。

國民黨強調，透過實體展售空間與國民黨LINE官方帳號「 @KMTONLINE」的電子商城新設的小農專區行銷，讓民眾不管身在何處都可以直接用網路下單，以實際行動支持果農。另電子商城也將搭配「鳳梨週」活動，每天幫一位小農進行推播，協助更多的農民。

(中時 )