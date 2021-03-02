中國銀保監會主席郭樹清2日表示，2021年銀保監會要維護公平競爭的市場環境，強化反壟斷和防止資本無序擴張，確保金融創新在審慎監管前提下進行。

郭樹清在國新辦記者會上指出，2021年是「十四五」開局之年，銀保監會將把防範風險作為金融業的永恆主題，毫不鬆懈地監控和化解各類金融風險，強化金融法治，完善長效機制。

他又稱，實施更深層次的金融市場和機構改革，推進更高水準的金融開放；要深入開展金融反腐敗鬥爭，加強內部管理和自身建設，打造忠誠乾淨擔當的監管鐵軍。

此外，銀保監會資料顯示，金融杠杆率明顯下降，金融資產盲目擴張得到根本扭轉。2017～2020年，銀行業和保險業總資產年均增速分別為8.3％和11.4％，大體只有2009～2016年間年均增速的一半。金融體系內部空轉的同業資產占比大幅度下降。

影子銀行得到有序拆解，規模較峰值壓降人民幣（下同）20兆元。2017年至2020年，累計處置不良貸款8.8兆元，超過之前12年總和。

(工商 )