曾任職直播平台的男子陳俊雄，涉嫌吸收直播主Elena娜娜、林萌、愛黎和白白，並找小編假冒直播主與男網友私聊，再佯稱家裡要安排相親、違反公司「禁愛令」要賠錢，得去賣卵、當飯局妹籌錢等理由，誘騙15名男網友花錢「抖內」衝業績，讓他們為愛傾家蕩產甚至貸款，共詐騙997萬元，台北地檢署今依詐欺等罪起訴陳俊雄、直播主共12人。

檢方痛批法律系畢業的陳俊雄，卻知法犯法，走法律漏洞，並將直播主設定為法律系學生背景，降低網友戒心，並產生嚇阻提告效果，甚至在與被害人協商過程，打壓被害人，誆騙員工出面頂罪，教唆直播主作偽證，企圖脫罪自保，惡行重大，向法院請求從重量刑。

檢方調查，陳俊雄原本在直播公司擔任主管，後來自創工作室行騙，為了提高業績，規劃員工擔任「直播主小編」，安排面貌姣好的直播主林萌、愛黎、Elena娜娜、白白上交友網站隨機和網友配對，由小編冒充直播主私訊男粉絲聊天，假意交往，再以話術詐騙網友在直播平台捐獻抖內。

直播主除林萌很快就解約離職外，其他愛黎、Elena娜娜、白白都在陳男和小編安排下，親自和粉絲見面約會，甚至以幫忙看相藉口，牽起男網友手撫摸假裝親密，然後再由陳男等人出面，以違反公司「禁愛令」為由，痛罵直播主並帶走。

事後直播主和小編們向男網友淚訴，因為違反公司規定，被提高業績標準，若沒達到要求，只能捐卵籌錢，不燃會被公司叫去大陸當飯局妹、去韓國拍寫真，有15名男子誤信上當，陸續抖內打賞直播主997萬元，其中有人還為此負債上百萬元。

(中時 )