日前台中東區1位年約86歲的江姓婦人平時與家人同住，一早吃完早餐就獨自一人外出散步，結果迷失方向在中山路近環中東路口徘徊，新平派出所員警巡邏發現，當時接近中午時分，老婦人未帶任何證件，員警透過人臉辨識系統辨識身分，在過濾身分時員警順口說出關鍵字「阿嬤您是不是叫阿妹！」忽然開啟阿嬤的話匣子，頻呼「我就是阿妹！」，最後順利護送婦人返家。

太平警分局新平出所警員洪存億、李睿哲日前12點多執行巡邏勤務，巡經中山路4段沿線發現有一位婦人手扶助行器在路旁徘徊，當時日正當中，婦人步伐顯得有點蹣跚，員警貼心上前關懷，得知原來是婦人迷路了，婦人疑似有失智現象，無法說出家住何處，頓時神情緊張起來，員警耐心安撫婦人提供杯水紓緩情緒，並透過人臉辨識系統過濾身分，過濾身分期間婦人。

洪姓員警見資料中有位婦人最後一字是「妹」，於是試著用台語問「您是不是叫阿妹」，阿嬤一聽到關鍵字馬上就說，「我就是阿妹！(台語)」並跟員警話家常起來，最後順利連繫到婦人家屬助返家。

婦人兒子得知狀況後表示，非常感謝警方熱心協助，並稱第一次碰到這種狀況，此部分會再多注意母親的身體狀況及動態，並會在衣服或輔助器明顯處留下相關資料，避免類似情形發生。

(中時 )