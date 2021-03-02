台中市長盧秀燕表示，有很多的市民朋友、甚至外縣市的民眾都很關心，台中捷運綠線到底什麼時候可以恢復通車營運？（盧金足攝）

台中市長盧秀燕說，今年最重要的任務就是蓋了13年的捷運，一定要安全上路。（盧金足攝）

台中捷運綠線電聯車聯結器軸心斷裂事故，試營運去年底喊停，民眾期待何時復駛？台中市長盧秀燕2日表示，中捷正緊鑼密鼓準備當中，雙軌並行，一旦故障審查委員會審查有結果，很快會跟大家報告通車期程，何時通車，她面帶笑意的說「coming soon」（快來了）。

盧秀燕今日在市政會議前受訪時指出，台中捷運綠線何時重新上路備受矚目，她在228八連假在基層跑行程時，有很多的市民朋友、甚至外縣市的民眾都很關心，台中捷運綠線到底什麼時候可以恢復通車營運？

「因為上周故障審查委員會第五次會議，相關的安全把關學者專家，對其中有一小部份的問題，還有些認為應該要澄清或者說明」，盧秀燕強調，當場要求台北市捷運局要把提出的問題再向審查委員會說明。

盧秀燕表示，台中捷運故障審查委員會預計一周內會舉行會議進行審查，此外，第二件事情是台中市政府有關於恢復營運通車的時間，台中市緊鑼密鼓準備當中，雙軌並行，一旦故障審查委員會有結果，很快跟大家來報告通車的期程。

「coming soon」，盧秀燕樂觀的向市民報告，捷運重新營運，最重要的任務就是蓋了13年的捷運，「我們一定要讓他安全上路」，一定要讓捷運能夠通車運行，是台中市目前最重要的任務。

(中時 )