中國大陸自今天起禁止台灣鳳梨進口，在兩岸陷僵局下，如何恢復對談，更加棘手。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，蔡政府應提出取代九二共識的方案；淡江大學大陸研究所教授趙春山建議蔡政府可從九二會談基礎上和對岸復談，或者說「兩岸都是一家人，什麼事情好商量」。

談到蔡政府不接受九二共識缺乏兩岸談判基礎，吳子嘉說，最大關鍵是兩岸共同政治基礎，民進黨要提出的是取代九二共識的方案，很可惜至今沒有嘗試往這方面論述，反而著墨台獨說與在九二共識加上一國兩制註解，這兩個是錯誤方向。

吳子嘉說，蔡英文在「一中憲法」、「兩岸人民關係條例」被對岸視為未完成的試卷，中方希望蔡英文能公開說明「兩岸不是國與國的關係」，只要加上這句話兩岸馬上可以復談，但蔡政府不願接受，一旦接受等同完全放棄台獨，這違背蔡政府或未來民進黨領導人的做法。

趙春山說，前總統馬英九曾說一中各表不會表成兩個中國、一中一台、也不會表成台獨，他不認為蔡英文能進一步對兩岸關係做出定位，若講出來，很難處理台獨黨綱。吳子嘉強調，黨跟政要分開，若蔡英文願意在5月20日或適當場合作最新表述，政黨其實不重要。

趙春山覺得，蔡英文只要說，「按照中華民國憲法，對岸提出的一中原則，對我們不是問題，一中就是中華民國；依照兩岸人民關係條例，兩岸就是同屬一中，就是屬於中華民國」，或者什麼都不講，也不要講九二共識，只要說「兩岸都是一家人，什麼事情好商量」。

趙春山建議蔡政府，雙方可以在九二會談基礎上，來談一談對九二共識的意涵與事實，不接受九二共識這四個字，但其他可以接受，這就是進入雙方協商的辦法。最好的方法是在九二共識的基礎上，但要讓蔡英文講「一中」很困難。

(中時 )