新北市衛生局接獲線報，上月26日會同新北市調查處稽查展裕國際有限公司，查獲業者使用鋼瓶上，大喇喇標示「禁用於食品」字樣的氮氣。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

衛生局已預防性封存鋁箔袋裝「有機蘋果米餅及其體驗包」、「有機紫米餅(有機黑糯米餅)」、「有機胡蘿蔔米餅」、「有機波菜米餅」、「有機香蕉米餅」及「有機南瓜米餅」總計6品項共約497公斤的產品。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

知名「樂扉寶寶米餅」遭爆以工業用氮氣填充米餅包裝，且工廠內充斥老鼠屍體、蟑螂流竄，新北市衛生局稽查後已封存近500公斤有疑慮的產品，勒令限期改善；業者今早在官網發布聲明，內容未提及道歉字眼，而是指出「近日經政府相開單位善意提醒，旗下單一品項於產品包裝時所填充之氣有疑處，接受消費者退換貨相關事宜」。

樂扉品牌成立於2012年，原本以一般點心零食、零食為主要商品，2014年起跨足寶寶米餅市場，產品主打使用有機食材製作，稱不添加香精、色素、防腐劑等人工製成添加物，更細分5個月大適用、12個月以上寶寶適用，門市跨及中國大陸、香港、澳門，在家長界頗有名氣。

近日有樂扉公司前員工向周刊爆料，「樂扉寶寶米餅」為了節省成本，4年來竟違法以工業用氮氣填充米餅包裝，對寶寶健康安全有疑慮，且廠房布滿老鼠夾，充斥老鼠屍體和流竄的蟑螂，就連機台輸送帶上用來盛裝米餅的白色塑膠盒，都看得到老鼠屎尿，環境品質令人作嘔。

新北市衛生局接獲線報，上月26日會同新北市調查處稽查展裕國際有限公司，查獲業者使用鋼瓶上，大喇喇標示「禁用於食品」字樣的氮氣，且公司的生產製程不符合衛生安全原則，廠區有部分衛生缺失，依違反《食品安全衛生管理法》勒令限期改善，若未改善完成，最高可裁罰6萬元到2億元罰鍰。

新北市衛生局說明，在釐清產品安全性疑義前，現場已預防性封存鋁箔袋裝「有機蘋果米餅及其體驗包」、「有機紫米餅(有機黑糯米餅)」、「有機胡蘿蔔米餅」、「有機波菜米餅」、「有機香蕉米餅」及「有機南瓜米餅」總計6品項共約497公斤的產品。呼籲食品業者應確保食品製程應符合規定，切勿心存僥倖、以身試法，

業者今早在官網發布聲明，全文如下：

「LeVic樂扉」品牌成立於2012年，向來以「用心與誠實」為經登信念，堅持用「最自然」與「最單純」的食材，為消費者製作各式美味健康點心，品牌對「食安」的自我要求，從成立至今一直採取最高標準來自我檢視。

近日經政府相開單位善意提醒·旗下單一品項「盒裝有機寶寶米餅」，於產品包裝時所填充之氣有疑處。「LeVic樂扉」為了保障商品品質，維護消費者食的安心，已決定自110年03月01日起・主動將全台「盒裝有機賣實米餅」採取預防性下架措施，並將送驗第三方公證食品校驗機構，以對品質做出最嚴謹的把關。即日起也接受消費者退換貨相關事宜。

(中時 )