據報導中芯國際已獲得部分美國供應商供應許可，當中主要涵蓋成熟技術半導體等設備。中芯國際昨日在港股升近7%後，今早股價續升逾7%。

大陸興業證券研究所電子團隊稱，美國部分供應商中A公司已經拿到相關許可證，L公司和K公司還在等待結果，判斷後邊也會陸續拿到許可證，許可證以10奈米為分界點，14奈米及以上製程相關產品獲得許可，10奈米及以下節點未拿到許可證。

而在不久前，摩根士丹利發佈的研究報告就曾指出，美國設備供應商近期恢復了對中芯國際的零組件供應和現場服務，且中芯國際成熟製程業務有望獲得設備供應的許可。

據悉，這是繼去年被納入實體清單後，中芯國際首次傳來好消息。

2021年2月4日晚，中芯國際發佈2020年第四季度業績快報，稱截至12月31日的2020年度第四季度，中芯國際實現營收66.71億元（人民幣，下同），較去年同期成長10.3%；歸屬於上市公司股東的淨利潤12.52億元，較去年同期成長93.5%。不過要注意的是，中芯2020年第3季曾收到來自大陸政府約9億元的資金補助。

中芯國際2020年度未經審計的歸屬於公司股東的淨利潤為43.32億元，相比上年歸屬於公司股東的淨利潤為17.94億元。2020年度未經審計的歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為16.97億元，較前一年度全年扣除非經常性損益的淨虧損為5.22億元。

中芯國際在去年12月被美國商務部列入貿易黑名單，商務部指中芯國際與大陸軍方有聯繫。中芯國際被列入清單後，根據規定，針對適用於美國《出口管制條例》的產品或技術，供應商需獲得商務部的出口許可才能向公司供貨。中芯國際當時發佈公告指，預料被納入清單將對公司的10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

(中時新聞網)