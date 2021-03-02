全教總今天召開「不要偽公共，只要真公幼！請政府停止調漲準公共幼兒園學費」記者會。（林志成攝）

教育部近日公告，今年8月起準公共幼兒園（私幼與政府合作）的收費標準統一提高1000元。教團對此表示，這項漲價不是直接從家長那裡收取，而是由政府增加補助，等同「業者搶金子、政府拿面子、百姓輸銀子」的私相授受托育政策。

現行準公共幼兒園每月收費4500元，而政府推動「0-至6歲國家養」政策，今年8月起增加對業者補助，家長每月只要負擔3500元。同時，教育部近日也公告，今年8月起準公共幼兒園的收費標準統一提高1000元，但不是由家長負擔，而是由政府補助。

全國教師工會總聯合會今召開「不要偽公幼，只要真公幼！請政府停止調漲準公幼學費記者會」，理事長侯俊良表示，讓準公幼漲學費的政策，等同政府要多補助家長的1000元及連同業者漲價的1000元，都是進到業者口袋。以90人的幼兒園來說，國家每月就要多從納稅人身上拿出18萬元補助準公共幼兒園業者。

全教總幼委會主委楊逸飛說，準公共幼兒園政策推出至今將屆滿第3年，依照規定，私幼業者當初和政府簽約時，給教保服務人員的月薪至少要2.9萬元，然後逐步調升，第3年時要達3.2萬元。

楊逸飛說，就在教保服務人員薪資面臨應該要調整之際，準公共幼兒園業者要求調漲學雜費上限之規定。而教育部竟然也同意開放調漲，從今年8月起準公幼的收費標準可以提高1000元。目前全國準準公共幼兒園有1262家。

全教總表示，教育部提高準公共幼兒園的收費標準，雖然未增加家長負擔，但卻是由政府買單，相當於將國民繳的稅金放進業者口袋，這完全沒有達到教育公共化之精神，而是徒勞耗費國家資產。

今年教育部投入的托育經費達390億元，其中100多億元是用在準公共幼兒園身上。全教總表示，現在教育部又要投入更多錢補助準公共幼兒園，勢必排擠公幼的設置。公幼現在每月收費2500元，8月起降為1500元，收費低、品質好，更符合家長需求。教育部應該設置更多公幼，而不是將資源拿去補助準公共幼兒園。

(中時 )