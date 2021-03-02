為了便利家長為孩童報名公立、非營利幼兒園，新竹縣政府2日公開「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生」平台，並公布110學年度各公立及非營利幼兒園招生簡章，預計4月20日可查詢各園缺額，5月5日開放一般生網路登記、5月8日抽籤。

新竹縣政府教育處指出，110學年度招生登記依照對象分為優先入園、一般入園2階段，一般入園除了現場報名外，首度開放網路報名，可透過「新竹縣政府雲端聯合服務中心」平台，查詢招生簡章、各園所招生名額，也可閱讀線上登記教學、了解報名流程。

為了鼓勵民眾就近入學，每位幼兒可同時報名1所公立幼兒園、1所非營利幼兒園，在一般入園階段，也保留一般生缺額的20％，優先錄取滿5足歲並設籍於該園鄉鎮市的幼兒。

另外，優生入園階段仍以現場報名為主，登記時間為今年4月22日上午9點至4月24日中午12點為止。一般入園則以網路報名、現場報名雙軌制，網路登記為5月5日上午9點至5月7日中午12點止；現場登記則為5月7日上午9點至5月8日中午12點止，報名簡章亦可於新竹縣政府雲端聯合服務中心、各園所網站下載。

新竹縣長楊文科持續推動增設公立及非營利幼兒園，提高教保服務供應量，照顧幼兒並減輕家長負擔，110學年度新設立公立幼兒園為新港國小附設幼兒園，預計招收30名3歲以上至國小前幼生，報名方式亦同步開放網路、現場報名雙軌制。

優先入園則因公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，身分包含低收、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女、身心障礙者子女等，如有餘額則該開放一般幼兒就讀，招生年齡以5、4、3足歲幼兒順序，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。有疑義可電洽新竹縣政府教育處幼兒教育科03-5518101轉2878。

(中時 )