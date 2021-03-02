漢翔(2634)今天舉行董事長胡開宏同乘新式高教機記者會，以實際行動親身體驗其性能，漢翔指出，預計今年底開始小量量產2架新機，後續將依專案期程完成各階段的試飛驗證及交機任務。

胡開宏今天親自證明新式高教機性能優異，他指出，今天再以飛行員的身分親自同乘，以實際行動證明新式高教機性能安全可靠，展現國防自主自研自製的能量。在空軍、中科院及民航局等單位在過程中多次支持及專用空域時段的協助，才能順利執行研發試飛評估，呈現國機國造自研自製的實績，為國家奠定航空產業的基石。

2020年全球遭逢新冠肺炎疫情，所有產業面臨極大危機，航空產業更為重災區，且波音737 Max停飛影響，國際航空產業更是低迷，至今仍未有起色。漢翔董事長胡開宏充分掌握「危機即是轉機」的管理哲學，趁此機會祭出開源、節流、深蹲三大策略，促進公司轉型，全力爭取軍用業務及內需科技服務商機，在軍民專案截長補短下，公司的營運達標，實現了對公司同仁「不裁員、不減薪、不放無薪假」的承諾。

漢翔表示，新式高教機是凝聚航空產業能量的開始，未來將藉發展高教機所蓄積的能量，以初教機與下一代戰機為主軸持續發展，提升整體自製率，期待國內產製能完全滿足空軍需求。

(時報資訊)