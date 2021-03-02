螺絲廠世豐(2065)去年第四季業績創新高，EPS達1元，2020年全年同創新高；2020年度擬配發每股2元現金以及1元股票股利，現金殖利率約4.3%。

受惠美國年底裝修需求續旺，世豐2020年第四季合併營收達新台幣6.93億元，創歷史單季新高，較2019年同期成長約62%；2020年第四季稅後淨利為0.44億元、每股稅後盈餘(EPS)達1元，整體獲利改寫歷年同期新高，並分別較2019年第四季成長167.26%、138.1%。

世豐去年第四季受惠美國年底裝修需求火熱，以及美國房市交易熱絡、新屋開工量持續增加2020年第四季美國地區營收較前一年度同期大幅成長152.07%、佔整體營收比重達69.65%。

世豐經董事會決議通過2020年第四季擬配發每股2元股利，包括每股1元現金股利、資本公積配發股票股利1元，若加計2020年第三季董事會決議通過配發每股1元現金股利，2020年合計配發每股2元現金股利、每股1元股票股利，股利配發率達80.86%，以今日盤中股價46.6元計算，現金殖利率近4.3%。

展望2021年第一季，隨著美國終端居家裝修消費需求熱絡，加上建築工程通路客戶訂單逐步回升，世豐看好第一季整體出貨表現仍有機會站穩高檔水準。目前公司整體接單表現仍優於去年同期水準，透過集團持續強化數位智能化轉型與自動化生產效益，有助於擴大接單表現。

(時報資訊)