中國大陸禁止台灣鳳梨進口，影響農民生計，中廣董事長趙少康今天表示，問題不是只有鳳梨，政府現在應該要做的，是要防止全面的貿易戰發生；他也呼籲蔡英文總統應該要跟對岸坐下來談，不談是不負責任、逃避責任，這樣算什麼國家領導人？

趙少康指出，兩岸這幾年互相禁止相當多東西，我們禁止華為、掃地機器人、掏寶、愛奇藝等等，大陸也前年開始禁止陸客自由行、減少團客，去年也禁止台灣豬肉產品銷陸，如今下鳳梨禁令，是要測試台灣反應，還是這是懲罰的開頭？所有人都知道雞蛋不能放在同個籃子，但是政府應該要去做才對。

他也透露，有工商界人士日前受邀跟蔡英文吃飯，蔡向他們說「大陸靠我們更多」，趙少康反問，如果是這樣，那有什麼好害怕的，就直接「報復」啊，禁止我們鳳梨，我們就不準半導體、資通訊產品過去，台積電南京廠也撤回，直接給大陸顏色看，否則吹牛吹半天什麼意義。

對於副總統賴清德等喊出一天吃多少顆鳳梨就可以幫助鳳梨農，趙少康說，這只是短期看似有效，那如果將來蓮霧、釋迦外銷出問題，難道又要組蓮霧隊、釋迦隊？以後台灣人每天都吃水果餐就好了？

他也批評民進黨標準奇怪，大陸要買台灣產品時罵說這是統戰，不買就反嗆人家鴨霸，買也罵，不買也罵，總有一個對的才是吧？他認為這次事件應該要以和為貴，兩邊各退一步海闊天空，應該持續透過管道去對話。

趙少康也向兩岸領導人喊話，奉勸蔡總統，「犧牲不到最後關頭絕不輕言犧牲」，不要犧牲農民、工人、商人；也奉勸大陸國家主席習近平，「和平未到最後關頭絕不放棄和平」。

(中時 )