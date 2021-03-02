mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放、戰鬥RPG《怪物彈珠》，將於2021年3月2日（二）中午起，與以漫畫家「高橋留美子」老師筆下人稱《Rumic World》為原形的電視動畫中的5個作品，首次舉辦合作活動。

《Rumic World》是對漫畫家高橋留美子老師筆下橫跨多種類型，諸如戀愛喜劇、對戰格鬥及驚悚懸疑等世界觀及作品集的稱呼。其中，代表作《福星小子》、《相聚一刻》、《亂馬1/2》、《犬夜叉》及《境界之輪迴》的角色們，將於本合作活動首次在《怪物彈珠》中登場。《福星小子》中從宇宙來的鬼族女孩「拉姆」、《亂馬1/2》中的主角──格鬥家少年「早乙女亂馬」和被冷水潑到變成女孩的姿態、《犬夜叉》中妖怪父親與人類母親所生的半妖少年「犬夜叉」等角色，都會在活動中登場。突破冒險就有機會獲得合作活動角色。

此外，只要完成合作活動期間限定的Bingo形式任務，就能獲得下列角色：《相聚一刻》中，「時計坂」上老舊公寓「一刻館」的管理員──女主角「音無響子」；《亂馬1/2》中，中國「女傑族」的少女「珊璞」；《犬夜叉》中，與主角犬夜叉同父異母的哥哥──犬妖「殺生丸」；《境界之輪迴》中，內心溫柔富有正義感，從事類似死神工作的少年「六道輪迴」。

本合作活動的詳情，請到怪物彈珠官方網站或官方YouTube頻道確認。

■《Rumic World》熱門角色將於《怪物彈珠》限定登場！

【合作活動角色】

《Rumic World》熱門角色將於《怪物彈珠》登場！(圖/遊戲公司提供)

■《Rumic World》各作品故事簡介

《福星小子》

於1978年～1987年在週刊少年Sunday上連載，且被改編成電視動畫及電影的作品。不僅引領當時潮流，也對現今的漫畫、動畫界留下深刻影響的不朽名作。

企圖征服地球的外星人・鬼族，在某天發起了由地球代表VS鬼族代表的「捉迷藏」對決。

名為「諸星當」的高中生被選中為地球代表，參與這個決定地球命運的捉迷藏對決。

出現在他面前的是，鬼族女孩拉姆。

由於因緣際會下諸星當向拉姆求婚（拉姆本人這麼認為！）且拉姆亦點頭答允，所以最終由地球順利拿下捉迷藏對決的勝利。

從那之後，拉姆開始稱呼花心大蘿蔔的諸星當「Darling！」且不斷地追逐著他。兩人之間沒完沒了的捉迷藏就此揭幕。是一部由無俚頭搭檔所交織而成的異想天開戀愛喜劇。

《相聚一刻》

於1980年～1987年在BIG COMIC SPIRITS上連載。與《福星小子》同時連載。

是以居住在名為「時計坂」的小鎮上一棟老舊木造公寓「一刻館」的房客「五代裕作」，以及作為管理員前來的年輕寡婦「音無響子」為中心的愛情故事。

栩栩如生的人物形象，以及個性豐富、風格強烈的房客們 之間的熱鬧互動，獲得了當時年輕人壓倒性的支持，可謂是代表了80年代的愛情喜劇作品。

《亂馬1/2》

於1987年～1996年在週刊少年SUNDAY上連載。還被改編成電視動畫、電影版、OVA及真人作品。是高橋留美子老師的代表作之一。

充滿男子氣概的格鬥少女「天道茜」，下定決心要成為格鬥技宗家「天道家」的繼承人來守護道場。某天，她突然被父親告知「繼承人必須是男的！」，還擅自幫她決定了未婚夫。

然而她的未婚夫「早乙女亂馬」，是只要潑到冷水就會變成女生的特異體質！？描繪了戀愛與格鬥技，加上因亂馬變身而帶來的手忙腳亂日常生活的動作愛情喜劇！

《犬夜叉》

於1996年〜2008年在週刊少年SUNDAY上連載。製作成電視動畫播出後，吸引了不少粉絲。之後亦被改編成電影、舞台劇等，朝多媒體拓展。

就讀國中三年級的「日暮籬」穿越時空回到了戰國時代。

她在那裡與被巫女「桔梗」封印的半妖「犬夜叉」相遇。

五十年前…想奪走四魂之玉的奈落，對相戀的犬夜叉和桔梗設下陷阱。

為了蒐集四散各地的四魂之玉碎片，犬夜叉和阿籬以及同樣與奈落有所過節的彌勒、珊瑚、七寶一起踏上旅途。滿載戀愛與冒險的戰國御伽草子！

《境界之輪迴》

於2009年〜2018年在週刊少年SUNDAY上連載。2015年起改編為電視動畫，並於2016年、2017年推出第2季及第3季。

從小就能看見鬼魂的少女「真宮櫻」，某天遇見了從事類似死神工作的貧窮少年「六道輪迴」。

為了將在陽世仍有憾事未了而徘徊在人間的鬼魂送上輪迴之輪，兩人展開了千奇百怪的課後伏鬼冒險──！！冷靜沉著的少女與貧窮的死神少年交織出的校園鎮魂喜劇！！

■Rumic World全新力作《MAO摩緒》

在週刊少年SUNDAY（小學館）好評連載中！最新漫畫第8集預定於3月17日（三）發售！

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