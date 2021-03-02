65歲導演王晶（本名：王日祥）作品無數，過去和「星爺」周星馳及上月底過世的「達叔」吳孟達可說是老搭檔。今(2日)港媒報導，王晶遭投訴近期因疫情影響，工作時以6折價請外勞進劇組，讓不少香港電影人沒工作，對此，王晶公司否認，直言：「別這麼無聊，我們已經3年沒在香港拍東西了」。

王晶早年拍攝《賭神》、《古惑仔》系列電影走紅，也捧紅李麗珍、翁虹、邱淑貞等多位性感女神，據知他參與的電影或電視作品高達180多部，累積票房至少有10億港幣，約35億台幣，可說是相當多產的導演，近年他又因《賭城風雲》系列電影締造高票房，但電影評價兩極。

據《東網》報導，最近有知情人指出，近一年來因新冠肺炎疫情影響，重創香港娛樂圈，就連周星馳去年都傳出拿豪宅換現金，可見基層電影工作人員的收入更產生重大影響，但王晶卻傳以正常薪水的6折價改請國外工作人員，壓榨到香港人的飯碗。

對此，王晶電影公司的發言人澄清是不實傳聞，他們已經3年沒在香港拍戲，這幾年都是製作大陸網路電影或參與跟其他的公司合作，「所有製作都不在香港，所以指控不成立」，發言人強調，就算和外籍人士工作，也會依據法律簽合約，費用加起來跟聘請香港人差不多，根本沒省什麼錢，傳聞指他們拍《賭城風雲》邀馬來西亞籍導演工作省了一筆錢，發言人表示，查過合約後發現所指的副導演是馮寶寶兒子，對方是香港出生，拿的是香港身分證，只是父母離婚後他跟父親在馬來西亞居住，一一打臉傳聞都是子虛烏有。

(中時新聞網)