大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，引爆台灣輿論，有人擔心這恐怕是大陸對台灣產品封殺的第一槍，但資深媒體人黃暐瀚卻指出，這可能是一個台灣與對岸恢復交流的重要機會，知名兩岸學者趙春山也表示，鳳梨事件是對岸的「政治測試」、「壓力測試」。

黃暐瀚今邀請趙春山與美麗島電子報董事長吳子嘉參加廣播節目，指出鳳梨之亂，亂了這麼多天，除了討論數量、金額以及到底怎麼消滅介殼蟲之外，對大陸而言，到底這是「生物安全檢查措施」？還是「政治手段」？得先弄明白。

趙春山認為，這起事件事件是對岸的「政治測試」、「壓力測試」，正好測試新的國安團隊，在面對兩岸議題時的態度。鳳梨之後，很可能會有其他的水果禁運；水果之外，也很可能會有其他的產品被封。這是一場「點、線、面」的壓力測試，由於兩岸「戰略互疑」，對岸不會停止對台灣進行這樣的測試。

但「這也是兩岸復談，最好的契機」，趙春山指出，因為鳳梨的蟲害，兩岸其實有機會展開「事務性的對談」，一旦對談，因為事涉兩岸官方機構，就會跟著碰觸到兩岸的主權與政治的問題。也就是說，表面上看，這是「經濟壓力、窮台危機」，但只要蔡總統頂得住壓力，願意就此展開對談，這反而會是兩岸的「復談契機」。

但蔡總統不可能接受九二共識。吳子嘉指出，要民進黨接受「統一」或「九二共識」，絕不可能，不過他認為蔡總統可以試著丟出「替代九二共識」的方案與說法，並以此展開對談。

吳子嘉跟趙春山都認為，今年是台灣沒有選舉的一年，也是進入第二任期的蔡總統，最可以大刀闊斧，沒有包袱的時候，如果這個時候，還不努力恢復兩岸對談，那麼之後要來的，「很可能，只剩戰爭了。」

(中時新聞網)