為了建構友善的犯罪被害補償審議機制，台灣高檢署日前與財團法人「犯罪被害人保護協會」舉辦研習會，高檢署決定將過去補償金審議過程人性化，預計四月初起改變通知格式內容、通知方式及詢問地點，不再以刑事偵查傳票傳喚，並以去識別化保護隱私，讓被害人在經歷傷痛時，能受到犯保友善體貼的對待。

高檢署指出，過去補償金的審議主要以刑事偵查的方式辦理，不僅使用「刑事傳票」方式傳喚被害人到庭，同時也會以「刑事偵查庭」作為詢問地點，增加被害人緊張與焦慮感，甚至誤解自己是被調查的對象，高檢署檢察長邢泰釗指示研議修正審議通知方式，並以全面性改革方向，體貼被害人傷痛的心。

高檢署表示，犯保審議過程革新如下：包括犯保補償金通知書將與刑事傳票區隔，通知格式將設計翻新；通知內容精簡化，字體放大好閱讀：另標示承辦人資訊，方便被害人洽詢；郵寄信封去識別，個資保護不外洩：報到地點不再是地檢署法警室，改為犯保協會辦公室，有犯保人員全程陪伴；犯保補償詢問不使用偵查庭，犯保人員態度友善互動，貼心關懷被害人。

高檢署強調，高檢署將犯保補償審議通知格式內容、通知方式及詢問地點進行大幅度更新，預計三月中旬開始實施，希望以同理心更貼近被害人需求，使被害人在經歷傷痛時，也能在各個面向受到友善體貼的對待。

(中時 )