我國漢翔公司自行研製的勇鷹高教機2架原型機於2月底完成「研發測試評估試飛」，今天上公開午由漢翔董事長胡開宏同乘飛行後，漢翔會將高教機交予空軍開始進行半年的作戰測評，預計年底即可少量生產。

漢翔董座上午親乘勇鷹高教機，本月將交付空軍作戰測評。(王姓航迷提供)

勇鷹2架原型機於上(2)月底完成「研發測試評估試飛」，之後進行結構小幅度修改，確認構型已定案，預計在3月起至9月將交予空軍進行「資格作戰測試評估」，如果空軍戰測評估通過，將立刻進行小幅度量產。

勇鷹高教機於2019年9月24日正式出廠，去年6月22日首飛、第2架原型機也在去年12月成功首飛，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練。

高教機預算達686億餘元，共生產66架，每架單價約7.3億餘元，自製率約5成多，近4成與國際廠家合作，生產進度期程別是2021年2架、2022年8架、2023年17架、2024年18架、2025年18架、2026年3架。

前國防部長馮世寬任內即構思繼高教機後，空軍將委託中科院與漢翔研製初級教練機，預算規畫約600餘億元，但據了解，空軍尚在進行需求評估，還未建案，何時建案，亦未確定。

據了解，漢翔對研製初教機相當期待，亦做好準備，唯無論是軍售或自製，蔡政府近年軍事投資經費大幅成長，預算相當吃緊，導致各軍種新建案的規畫，變數大增。簡言之，初教機經費沒有著落前，不會建案。

(中時新聞網)