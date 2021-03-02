你關心每一年的新iPhone嗎？先前已有傳聞指出，今年新iPhone很可能不稱為iPhone 13而是iPhone 12s，暗示規格升級幅度可能不如預期。向來預測蘋果新品準度都很被信賴的天風國際分析師郭明錤，釋出了針對2021-2023年iPhone產品線與關鍵規格的預測，提前為果粉們揭曉2021年新iPhone的概略面貌！

分析師郭明錤指出，今年新iPhone將維持與2020年一樣的4款，且螢幕尺寸相同（也就是5.4吋、6.1吋共2款、6.7吋），全都支援Lightning連接埠。主要的更新之處在於5G基頻晶片從iPhone 12的X55M升級到X60M。4款新iPhone都將採用Y-OCTA技術（iPhone 12下列僅有Pro系列採用），且都將採用sensor-shift廣角相機（iPhone 12系列僅有iPhone 12 Pro Max採用）。新iPhone的許多零組件採用節省空間的設計，因此新iPhone的電池容量會比iPhone 12系列更大，因此機身重量會略為提升。

除了4款新iPhone都將擁有的升級之處外，高階的Pro系列新機也將擁有專屬的升級規格，包含超廣角相機從5P（f/2.4、固定焦距）升級到6P(f/1.8，支援自動對焦AF)。螢幕將採用更省電的LTPO技術並支援120Hz螢幕更新率。而2021年新款iPhone仍舊維持僅有Pro高階款式具備LiDAR感測器的配置。

從分析師的預測來看，直接回應了不少相關傳聞，包含120Hz螢幕更新率、網路連線能力提升等等，此外還包含新款mini手機是否現身的問題。因iPhone 12 mini銷量不佳先前傳出恐在今年Q2停產，讓外界好奇今年蘋果是否維持推出新款mini手機的策略。就分析師當前的看法，今年蘋果仍舊會推出新款mini手機，但為了避免與iPhone SE爭搶小螢幕手機市場的情況重演，他指出蘋果今年不會更新iPhone SE，將等到2022年上半年推出，而新一代iPhone SE會維持與4.7吋機種類似的設計，將升級處理器並支援5G。

天風國際方面認為，受到5G換機潮影響，以及高階市場因華為禁令而帶來成長，再加上iPhone 11降價銷售的策略，蘋果2021年iPhone年出貨量YoY成長15~20%，約達到2.3億支。

而針對2022-2023年的iPhone產品線佈局，除了1H22（2022年上半年）預計才會推出新款iPhone SE之外，分析師預測2022年的新iPhone有望捨棄瀏海螢幕設計，改用打孔螢幕設計。而如果（供應商）生產良率夠好，預計全部機種都會採用打孔螢幕的設計；而前相機預計支援自動對焦（AF）。2022年他預測iPhone成長動能主要來自對全新高階機種的需求，以及新款低階iPhone SE推升的5G換機需求。

展望2023年，郭明錤指出如果iPhone 11在2022年結束生產，那麼蘋果將會在1H23推出搭配6吋LCD螢幕、支援Face ID，價格600美元以下的全新機種；與iPhone 11對比，這一款新機的最大差別就是支援5G以及處理器升級。此外若是開發順利，蘋果預計最快2H23的高階iPhone將會採用螢幕下指紋、潛望式長焦相機以及無打孔/瀏海的真全面螢幕設計。

分析師最後點出，若是蘋果能夠在2021年解決折疊行動裝置的關鍵技術與量產問題，那麼預計蘋果將會在2023年推出7.5-8吋的摺疊iPhone。

統整來說，2021年蘋果預計僅會在下半年推出4款iPhone，而不會在今年推出新款iPhone SE。另外，更令人期待的是2022年iPhone，預計將會捨棄瀏海螢幕，改用打孔螢幕。而2023年預計更進一步，推出沒有打孔也沒有瀏海的真全面螢幕iPhone，蘋果屆時將會採用哪種解決方案來置放前置鏡頭，預計將是觀察重點。

(科技)