胡潤研究院2日發佈《2021胡潤全球富豪榜》，顯示全球新增412位10億美元企業家、總數達3228人創歷史新高。特斯拉創辦人伊隆·馬斯克財富來到1.28兆元（人民幣，下同）首登世界首富。大陸方面，農夫山泉鐘睒睒則以5500億元財富成為首位進入全球前10的中國企業家，位列第7並成為亞洲首富。

另外拼多多創辦人，41歲的黃崢則以4500億元財富超過馬雲排到大陸第三、一年間漲了三倍；騰訊馬化騰也成長70％，以4800億元位列大陸第二。

從國家之間比較來看，今年榜單中，大陸財富超過10億美元的企業家達到1058位，增加259位，領先美國增加70位之後的696位。

以城市集中方面觀察，10億美元企業家最集中的10個城市中有6個在大陸，北京連續6年成為世界10億美元企業家之都，也是增加最多的城市，比去年增加35位、共145位；上海則增加30位超過紐約，以113位排名第二，深圳也增加30位超過香港和倫敦，以105位排名第4。另外杭州和廣州也都超過舊金山進入前10。

觀察產業別方面，根據金融界網引述該榜單大數據，健康是今年上升最快的行業，連同房地產成為全球10億美元企業家的主要財富來源，其次是消費品、投資、零售和食品飲料。

(旺報 )