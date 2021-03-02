2020年11月河南國企永城煤電意外違約後，導致境內煤炭企業發債困難，據外電統計數據顯示，中國煤企自2020年12月以來，累計三個月僅發行了人民幣（下同）178億元的債券，較上年同期大幅下降了87％，跌至10年來同期最低，而中國煤炭行業今年到期的債務規模高達2,476億元。

浙商基金固定收益部總經理助理劉俊傑表示，儘管目前煤企的盈利狀況尚可，但相對於龐大的到期債務而言，煤炭銷售利潤只是杯水車薪，預計再融資困難問題的可能會持續到2021年年中，投資者現階段對於參與煤炭債的一級投標會非常謹慎。

而大環境方面，中國計劃2030年實現「碳達峰」，2060年實現「碳中和」，大行高盛擔憂，如果中國煤炭需求急速下滑，很多煤炭和煤電企業可能會面臨資不抵債的境況，引致違約率提升，有研究人士甚至認為到2030年煤炭企業違約率可能會超過20％。

作為煤炭大省，山西省國資委領導曾公開表示，會確保無論企業如何重組、規模如何變化，都絕不發生一筆違約，冀通過政府背書降低省內煤企融資難度。

(工商 )