消息指出，百度最快本週、最晚下週尋求通過港交所聆訊，並將在3月正式完成在港二次上市，募資規模至多為50億美元，美銀、中信里昂證券和高盛牽頭負責本次上市事宜。

根據港交所2018年4月24日公佈的《新興及創新產業公司上市製度》諮詢總結，二次上市的企業以保密方式遞交上市資料存盤後，直至通過聆訊後才將在港交所官網披露招股說明書。這意味百度的招股說明書預計於本週末及下週末正式公開。

3月1日百度宣布完成1:80的拆股且於3月1日生效—從每10股ADS（美國存託股票）代表1股A類普通股，更改為每1股ADS代表8股A類普通股。

拆股意味著未來兩地上市公司股價的絕對值更為相似，更利於國際投資者的理解、以及增強流動性和降低中小投資者的參與門檻。在2019年下半年阿里巴巴在港二次上市前，其同樣選擇1:8的拆股。

2月18日百度發布了截至2020年12月31日的第四季及全年未經審計的財務報告。

財報顯示，百度第四季的營收為人民幣（下同）303億元，年增長5％；非美國通用會計準則下，歸屬百度的淨利潤為69億元，年增長25％。2020全年，百度的營收為1,071億元，與2019年基本持平；非美國通用會計準則的淨利潤則為220億元，年增長21％。

至於移動生態基本盤的百度App。2020年12月，百度App的月活躍用戶數為5.44億，日登錄用戶佔比超70％，年增長18個百分點；百度智能小程序月活躍用戶數為4.14億（含開源小程序），智能小程序數量年增長124％。

得益於在自動駕駛領域的持續動作，百度過去三個月的股價已上漲超過100％。截至拆股前，百度的股價報於每股283.46美元，市值約為966億美元。

(工商 )