新冠肺炎疫情影響，境外旅客難以入境，讓壽險業國際保險業務分公司1月保費繼續掛零，連同去年第四季，已連續四個月毫無業績進帳，壽險業者預估，3月底或4月應可以有案件成交，打破掛零局面。

壽險業績面臨多項挑戰，境外保險業務因疫情，難以拓展；網路投保最大宗的旅行平安險，也因國內不能出國，投保率大降；國內新契約保費也因利率過低，新台幣保單大幅衰退；目前以美元計價保單、月月配息型投資型保單為主要撐盤主力。

OIU業務去年只銷售21張保單，比前一年大幅衰退逾87％，但由於多是國外高資產族投保，全年新契約保費還有1,732萬美元，衰退幅度為近59％。

但由於下半年全球疫情再起，且出現變種病毒，去年第四季邊境管制加強，OIU從10月開始沒有業務進帳，到今年1月已連續四個月掛蛋，亦創下此業務開辦五年多來，最長時間無業績進帳。

壽險業者表示，台灣保單相對利率還是比較高，加上金融服務便利，資訊亦相對安全保密，所以日本、新加坡、香港等都會有客戶來台投保OIU保單，近期境管有放寬，估計3月應就可以有保單成交，但因要核保等程序，也許4月才會有保費進帳。

亦即2月、3月也許還是會業績掛零，屆時可能就有長達半年沒有業績進帳；原本有15家壽險公司開辦此業務，但隨著防制洗錢、確認最終受益人等強化規定，OIU生意難作、風險又大，所以各公司紛紛將OIU人員解編，回歸正常編制。

同時去年只剩下5家壽險公司還有OIU保單且有業績進帳，即新光人壽、富邦人壽、國泰人壽、全球人壽及台灣人壽，很多公司早已停售OIU保單。

(工商 )