民團推動愛護藻礁公投，獲得朝野不同政治光譜的支持，衝刺最後連署。中廣董事長趙少康今天也主動連署支持藻礁公投，趙少康表示，這是給1450（網軍）一個教訓，到處出草、抹黑、抹紅別人反而引起反彈，這只是讓公投成案，就讓公共議題讓大家去辯論。

趙少康認為藻礁公投應該可以連署達標，只連署35萬份可能不夠，中選會還會想辦法剔除，目標應該擺在45萬甚至50萬份，數量夠多也是民意展現；他也質疑這次1450跟府院黨一起阻擋，不知道什麼意思，現在不過是讓公投成案，還會舉行辯論會，有什麼事情就去公開辯論就好了。

對於之前長老教會從本來支持，到後來改變決定，趙少康說，感謝長老教會一開始有支持連署，「上帝的歸給上帝，凱薩的歸給凱薩」，上帝創造了美麗的藻礁，不應該讓凱薩（政府）把它給毀了。

趙少康強調，藻礁連署是環保議題、價值的判斷，到底該不該毀掉藻礁蓋天然氣接收站，這件事沒有藍綠之分。今天他要去荒野協會連署，帶著中廣員工的70多份連署書，趙少康說，他整棟中廣大樓都發連署書了，之前已經寄出去幾批。

他也批評民進黨以前罵鐵籠公投，後來讓公投大選脫鉤的，也是民進黨，人常說「毋道一以貫之」，民進黨的道一直變來變去。這個公投到底有沒有用？沒用的話他們也不會怕，代表他們還是怕，否則不會去擋。

(中時 )