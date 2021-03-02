世衛專家小組今天表示，曾被美國前總統川普捧為能「扭轉」疫情的抗瘧疾藥物羥氯奎寧，不該被用來預防2019冠狀病毒疾病，且它對已經染疫的患者來說，也沒有實質上的幫助。

世界衛生組織（WHO）指南制定小組（Guideline Development Group, GDG）專家在英國醫學期刊（British Medical Journal, BMJ）寫道，羥氯奎寧（hydroxychloroquine）不應該被用來對抗疫情，在針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能療法方面，也「不值得」展開進一步研究。

專家表示，這項「強烈建議」是由已知或未知曾暴露於2019冠狀病毒疾病的逾6000名受試者，進行6項隨機對照試驗後獲得具有高度準確的證據為基礎。

美國前總統川普去年3月表示，羥氯奎寧可望成為扭轉疫情的藥物。他也說，即便美國藥物監管機關食品暨藥物管理局（FDA）表示，羥氯奎寧的功效和安全性未經證實，自己已服用了羥氯奎寧。

但世衛專家表示，他們現在認為「幾乎所有人都不主張使用這種藥物來抗疫」。

他們寫道：「世衛專家小組認為，羥氯奎寧不再是研究的優先重點，資源應該運用在評估其他更有可能預防2019冠狀病毒疾病的藥物上。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1100302

(中央社)