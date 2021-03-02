台股今天回神反彈逾200點，收復萬六大關，新台幣也跟著走升，新台幣兌美元以28.13元、升值1.76角開出，最高一度觸及27.788元，強升5.18角。

截至10時45分，新台幣兌美元勁揚4.58角，暫報27.848元。1100302

(中央社)