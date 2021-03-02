新台幣一度升逾5角 觸及27.788元 13:172021/03/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天回神反彈逾200點，收復萬六大關，新台幣也跟著走升，新台幣兌美元以28.13元、升值1.76角開出，最高一度觸及27.788元，強升5.18角。 截至10時45分，新台幣兌美元勁揚4.58角，暫報27.848元。1100302 台股2021資本支出 破兆元 防疫物資夯 美德醫大賺4.79個股本 (中央社) #新台幣 #美元 #200 #10 #升值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股強彈逾300點 台積電站回620元 09:422021/03/02 財經 台積電反攻大漲2.4％ 台股暴彈300點重返萬六 09:062021/03/02 財經 油價回升 OPEC＋考慮增產 04:102021/03/02 全球財經 造紙三雄獲利佳 迎最多產的五年 04:102021/03/02 財經要聞 《電腦設備》廣錠去年每股虧1.24元 仍擬配股1元 07:442021/03/02 財經 果粉快看！郭明錤iPhone三年大預測 今年沒SE、明年瀏海消失 09:222021/03/02 財經 2月亂流多 壽險：看見三光明面 04:102021/03/02 金融．稅務 央行目標匯價2月底上調 Q1新台幣 不排除衝破28元 04:102021/03/02 金融．稅務 聯發科目標價 里昂喊1,450元 04:102021/03/02 財經要聞 《電子零件》雙引擎啟動 川湖今年營運持穩向上 09:432021/03/02 財經 航空運價超旺 漲到大陸倍數 04:102021/03/02 財經要聞 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 15檔高現金殖利率 股市明燈 - 財經要聞 - 工商時報 兒刷老媽信用卡爆內線炒鞋 Nike北美總座下場曝 - 財經 台股開盤攻勢凌厲 收盤時吐回小跌6.92點 - 財經 車用晶片缺 5台廠喊燒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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